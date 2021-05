Uomini e Donne, "l'accusa è pesante": terribili voci su Gemma Galgani e Tina Cipollari, rischiano una bruttissima fine

16 maggio 2021 a

L'accusa è pesante: secondo un nutrito gruppo di fan di Uomini e Donne, le litigate più che esasperate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani durante la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 non sarebbero veritiere, ma frutto di un'idea delle due. Della serie "poliziotto buono, poliziotto cattivo" per attirare l'attenzione e creare interesse intorno ai loro personaggi (e lo sono sicuramente). Ma possibile che siano così diaboliche?

di Roberto Alessi

Tratto da "Alta Portineria" su Libero

Di seguito, il racconto di una delle ultime liti tra Tina e Gemma:

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 14 maggio si è aperta con la solita Gemma Galgani protagonista indiscussa. A dispetto delle voci che ciclicamente la vorrebbero in procinto di lasciare il programma di Maria De Filippi dopo oltre dieci anni trascorsi a veder fallire le sue storie d’amore, la dama torinese è ancora in formissima a livello televisivo. In particolare nell’ultima puntata si è parlato della sua frequentazione con Aldo Farella, che non è andata nel migliore dei modi.

Anzi, si è conclusa anche in maniera piuttosto burrascosa: sono usciti a cena insieme ma lui ha confessato di non essere stato di grande compagnia perché pensava a tutt’altro. Allora Tina Cipollari si è intromessa col suo solito modo irruente e, pensando che i due stessero mettendo in piedi un teatrino, se n’è uscita dallo studio mandandoli a quel paese. “Siete dei buffoni”, ha chiosato la nota opinionista di Uomini e Donne. Anche Gianni Sperti ha manifestato diversi dubbi: “Non c’è chiarezza tra voi. E pensare che tu volevi riprendere Gemma perché provavi qualcosa”.

“Non puoi rimanere davanti a lei, a cena, fermo per pensare a Isabella”, ha aggiunto l’opinionista. Il cavaliere però è sembrato deciso nel voler troncare il rapporto con Gemma: “Non ci sono i presupposti per andare avanti. Non credo che neanche lei voglia farlo. Torno al punto di partenza e riparto da zero. Non me la sento più, ma rimane l’amicizia”.



