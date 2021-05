Domenica In, Francesco Vaia le suona ai colleghi virologi: "Basta gufi, stiamo massacrando il virus"

16 maggio 2021 a

Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, nella puntata del 16 maggio e ha fatto il punto sulla pandemia da coronavirus. "Tutto il Paese sta facendo passi da gigante. Figliuolo e Draghi stanno lavorando nella giusta direzione, sono convinto che questo virus lo stiamo massacrando". Vaia snocciola quindi i dati: "Lo Spallanzani ha un numero di ricoverati poco superiore a 100 e in terapia intensiva di poco superiore a 20. Se rapportati ai numeri di novembre e dicembre dell'anno scorso, con oltre 200 ricoveri e 70 in terapia intensiva comprendiamo bene come siamo in una fase estremamente confortante", aggiunge.

Quindi si rivolge ai vari colleghi che hanno una linea pessimista, come Massimo Galli e Andrea Crisanti: "Sono soddisfatto che le cose stiano andando bene a dispetto dei tanti gufi che stanno dietro la porta a dire che andrà tutto male", sottolinea. Per quanto riguarda le varianti, Vaia rassicura: "Ne abbiamo trovate molte benigne, compresa quella indiana e sudafricana, che non hanno dato un aumento né della contagiosità né della mortalità".

Infine, sui vaccini: "Tutti quelli che abbiamo in campo ora sono utili e sufficienti per non farci avere la malattia grave, la mortalità e l'ospedalizzazione. Non esistono vaccini di serie A e di serie B, questa classifica è stata determinata dai balbettii delle autorità regolatorie e da qualche improvvido intervento, anche in sede europea, di chi ha detto 'noi non compreremo più il vaccino'" senza specificare che c'erano problemi contrattuali". Quindi ribadisce: "I vaccini sono tutti buoni ai fini della prevenzione del contagio, della malattia grave e della mortalità. Ormai è provato, questi vaccini coprono le varianti". Insomma, vacciniamoci tutti e sconfiggeremo il virus.

