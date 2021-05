Isola dei Famosi, "ma è nuda"? Ilary Blasi, rosa e squarcio strategico: in onda così, il look che fa perdere la testa

18 maggio 2021 a

Siamo all'Isola dei Famosi, il reality dei naufraghi in onda su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 17 maggio. Al timone, ovviamente e come sempre, ecco Ilary Blasi. Puntata ricca di polemiche e di colpi di scena. Si pensi per esempio alla punizione di Fariba Tehrani per aver rivelato l'esistenza di Playa Imboscadissima, e chissà adesso cosa avrà da dire la figlia, Giulia Salemi, che già da tempo grida al complotto contro mammà.

E ancora, nel corso della puntata dell'Isola, ecco anche il mea-culpa, parziale, di Gilles Rocca: "Sono stato maleducato, ma mai violento. Contro di me c'è stato un accanimento mediatico". L'attore si è insomma difeso dalle accuse di essere troppo aggressivo che lo hanno colpito durante la sua esperienza al reality Mediaset. E ancora, la mezza crisi di panico in diretta tv di Andrea Cerioli, il quale si è rifiutato di svolgere la prova per l'immunità: "Non ce la faccio, mi sento svenire. Non voglio fare la figura del cretino", ha tagliato corto.

Bene, e poi c'era Ilary Blasi. Bella, bellissima, incantevole e inarrivabile, come sempre. Per quest'ultima puntata, la moglie di Francesco Totti ha scelto di indossare un vestitino color confetto, rosa su rosa insomma. Un vestito davvero scollatissimo, così come potete vedere dalla fotografia qui sotto. E non solo: un abito "bucato" proprio in corrispondenza della pancia, di ben coperto c'era soltanto il seno. Una combinazione che andava a creare un effetto nude-look che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico a casa.

