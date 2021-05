Otto e Mezzo, il ricordo di Franco Battiato commuove Marco Travaglio: "Sono un po' scosso"

18 maggio 2021 a

Una sorpresa inaspettata a Marco Travaglio. A Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber manda in onda, nella puntata del 18 maggio, un filmato della Versiliana che ritrae il direttore del Fatto Quotidiano cantare a fianco con Franco Battiato. Un video che commuove il giornalista, al punto di non riuscire a trattenere le lacrime. "Sono un po' scosso - ha detto alla conduttrice che tentava invano di incalzarlo -, lui era un'anima talmente delicata come i fiori, io ho pudore e paura a dire delle cose su di lui così a caldo. Per me il modo migliore è leggere le parole del suo testamento proprio nel brano Il Testamento".

Ecco dunque i versi recitati da Travaglio: "Lascio agli eredi l’imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente, per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici, delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami". I due, come ha ricordato la Gruber, erano grandi amici. E quello di oggi non può che essere una giornata di lutto per Travaglio.

Il cantautore è stato portato via da una malattia misteriosa. Battiato non aveva mai negato di essere malato, ma ignota è fino ad ora la causa. A svelare qualcosa in più è stato il fratello Michele. "Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo". E ancora: "Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato".

