Propaganda Live, insulti alla cameriera pagata in nero? Chi è pronto a mollare il programma

20 maggio 2021 a

a

a

Il musicista Roberto Angelini lascia Propaganda Live dopo lo scandalo della cameriera pagata a nero. "Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”: è stato lui stesso a dare l'annuncio sul suo profilo Instagram postando la foto della sua chitarra all’interno della custodia. Le polemiche e le critiche nei suoi confronti sono iniziate una settimana fa, quando il musicista ha rivelato sui social di aver ricevuto una multa da 15mila euro dalla Guardia di Finanza per aver fatto lavorare in nero un’amica nel suo ristorante a Roma.

Angelini aveva definito la ragazza "pazza incattivita" e l'aveva accusata di averlo tradito. Nei giorni successivi, però, il musicista aveva subito corretto il tiro facendo marcia indietro e scusandosi. Il volto noto di Propaganda Live su La7, insomma, ha dovuto ritrattare quanto detto in precedenza. La ragazza in nero, invece, intervistata da Tpi si era detta "dispiaciuta" per lo spiacevole episodio: “Roberto mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso con lui”, aveva detto.

"Quando ha visto il suo nome tra tanti uomini...". Follia-Rula Jebreal, Diego Bianchi la smaschera: "Ora è chiaro che non ci conosce"

Poche ore fa l’annuncio ufficiale di Angelini: “Ho sbagliato, chiedo scusa, mi prendo una pausa”. Nei giorni precedenti, inoltre, il chitarrista si era detto affranto anche per le conseguenze che la situazione avrebbe potuto avere su Propaganda: "Li ho messi in cattiva luce… con tutti i servizi di Zoro….e poi c’è un coglione che assume in nero".

Offesa da La7? Crosetto ridicolizza Rula Jebreal con una foto: "Con lui invece molto meglio" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.