Verissimo Alessandro Cavallo: "Solo in sedia a rotelle". Immobile in un letto, poi la rinascita ad Amici che commuove la Toffanin

I finalisti di Amici sono stati i protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda oggi. Tra di loro anche il ballerino Alessandro Cavallo che a Silvia Toffanin ha raccontato una brutta esperienza che gli è capitata poco prima di entrare nel talent di Canale 5. Il ballerino e allievo di Lorella Cuccarini ha rivelato di aver subito un grave infortunio alla schiena che per diverso tempo non gli ha permesso di danzare. Molti medici gli avevano addirittura detto che non avrebbe più potuto ballare. "Potevo muovermi solo con la sedia a rotelle”, ha spiegato Alessandro.

Poi, però, grazie ad un’operazione è riuscito a tornare in piedi. E subito dopo è arrivata l’occasione di Amici. “Vedermi in un letto dove non riuscivo più a muovermi è stata una grande sofferenza”, ha proseguito il ballerino, raccontando come quello sia stato un momento terribile visto il ruolo fondamentale della danza nella sua vita. Nel corso della toccante intervista, il giovane artista ha ricevuto anche un messaggio inaspettato.

La grande étoile Eleonora Abbagnato gli ha mandato un video. Non appena la Toffanin glielo ha mostrato, lui è apparso completamente sconvolto. La ballerina ha fatto tantissimi complimenti ad Alessandro e si è augurata di vederlo il prima possibile. “E’ un sogno”, è stato il commento a caldo dell'ex allievo di Amici. E anche se alla fine è stata Giulia Stabile a vincere il trofeo, Alessandro si è detto comunque soddisfatto della sua esperienza e felice anche per le proposte di lavoro arrivate finora.

