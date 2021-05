Eurovision, l'accusa alla cantante francese dopo il cocaina-gate: "Copiona, da dove arriva quel testo"

24 maggio 2021 a

Cristiano Malgioglio è stato una delle più belle sorprese dell’Eurovision Song Contest 2021, vinto dai Maneskin e trasmesso in diretta su Rai1, che ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Malgioglio è stato sul pezzo e ha anche aggiunto quella nota di colore e leggerezza necessaria in una trasmissione del genere. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha affrontato ovviamente anche la polemica innescata dalla Francia su Maneskin.

In particolare Damiano David è stato accusato di aver sniffato cocaina in eurovisione, mentre attendeva la proclamazione del vincitore della kermesse canora europea: una follia pura, smentita sia dalle immagini che dalle testimonianze degli organizzatori. Addirittura alcune trasmissioni televisive francesi hanno interpellato il ministro degli Esteri e chiesto la squalifica dei Maneskin, salvo poi iniziare a ritrattare una volta compresa la figura barbina a livello internazionale. Malgioglio ha risposto al fuoco francese accusando la loro cantante di essere una “copiona”.

“Dolce, stupenda, bella voce”, ha ammesso riguardo a Barbara Pravi, salvo poi aggiungere diverse stoccate: “Quando l’ho vista ho pensato che stesse partecipando a Tale e Quale Show, mi sembrava una Edith Piaf. Ma a differenza della Piaf che aveva questo dolore in gola, lei aveva una voce molto pulita. In quella canzone c’era un po’ di tutto. Quando ha cominciato a cantare ‘voilà, voilà, voilà’ mi ha ricordato ‘padam, padam, padam’ della povera Piaf o ancora mi ricordava ‘manì, manì, manì’. Orrenda. Chi mi conosce sa benissimo che io non mi tengo niente”.

