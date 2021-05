Avanti un altro, il dramma di Sara Croce: "Senza dignità, vai a fare la sgualdrina in giro", un massacro

27 maggio 2021 a

a

a

Ricordate Sara Croce, Bonas di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis su Canale 5? Difficile dimenticarla. E ora torna a far parlare di lei per una lunga intervista concessa a SuperGuidaTv, dove ha parlato anche delle feroci critiche e degli insulti che spesso riceve dagli haters per il suo ruolo televisivo. E parlando di questo "assedio", ha parlato di un episodio che la ha toccata nel profondo.

"La tv come va fatta". Bonolis irride Barbara D'Urso. Avanti un altro, il gesto che imbarazza Mediaset

"Avevo iniziato da poco Avanti un altro - ricorda - è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso", ricorda Sara Croce. Insomma, parole come pietre e che hanno colpito nel segno.

Dunque, la Bonas ha aggiunto che per lei è un grande onore lavorare con Bonolis e Luca Laurenti. E ancora, ha aggiunto che anche il prossimo anno, anche se ad ora non c'è nulla di certo, dovrebbe far parte del cast del programma. Quindi ha escluso una partecipazione al Grande Fratello Vip poiché, ha spiegato, non vuole parlare in tv della sua vita privata.

"Lo ha fatto con un altro, eh!". Prego? Bonolis, battuta da censura con la sua ex: Laura Freddi di sasso

E ancora, ha smentito la partecipazione a Temptation Island in coppia con Gianmarco Fiory, il suo uomo: "Non penso che saremmo adatti per poter partecipare. Andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso perché il nostro rapporto è solido", ha concluso Sara Croce.

Il valletto di Paolo Bonolis? "Ma quale sconosciuto", clamoroso: chi è davvero e da dove arriva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.