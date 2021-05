Oggi è un altro giorno, la gaffe di Serena Bortone: "Festeggiano i...", un omaggio finito (quasi) male

28 maggio 2021 a

Oggi, venerdì 28 maggio, l’ultima puntata di questa stagione de Il paradiso delle signore e la soap di Rai1 chiude festeggiando la messa in onda di ben 500 puntate. Per celebrare questo traguardo, premiato anche da ottimi ascolti, da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno sono stati ospiti Emanuel Caserio e Luca Bastianello (Salvatore Amato e Dante Romagnoli) ed in collegamento Gloria Radulescu (Marta Guarnieri) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri).

E proprio annunciando quest’ultimo Serena Bortone ha commesso una divertente gaffe: “Il paradiso delle signore perché festeggiano… stavo per dire 500 anni” e subito dopo ridendo ha aggiunto: “Magari Guarnieri noi no, ma tra 500 anni qualcuno in questo studio festeggerà… che ne sappiamo!”.

Roberto Farnesi ha poi rivelato: “500 puntate sono veramente tante ma me ne auguro altre 500 perché è un prodotto unico e tutto italiano e gli ascolti positivi ci hanno premiato.” Inoltre Il paradiso delle signore ha rischiato la chiusura dopo la prima stagione daily, mentre invece è riuscito ad andare avanti. Da lunedì 31 maggio, inoltre, andranno in onda le repliche. Roberto Farnesi è stato uno tra i primi ospiti di Serena Bortone e Oggi è un altro giorno in autunno per questo motivo oggi la conduttrice lo ha ringraziato, inoltre, molti attori del Paradiso delle signore sono stati spesso ospiti del programma per parlare della soap e dunque Roberto Farnesi ha ammesso: “Ci siamo dati una mano a vicenda per gli ascolti” mentre la conduttrice ha concluso: “Sono contenta di essere la persona che precede Il paradiso delle signore“.

