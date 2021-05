Valeria Marini, accusa-choc alla showgirl: "Vecchia pazza, che schifo, guarda dove l'hai fatta". Escrementi, si scatena l'inferno: insulti e minacce

29 maggio 2021 a

Momenti di tensione e caos a Superviventes, l'omologo spagnolo dell'Isola dei Famosi, dove tra i naufraghi figura la nostra Valeria Marini. Già, il carattere della showgirl non va giù a molti a Superviventes, insomma gli scontri sono inevitabili. Nella puntata di ieri, venerdì 28 maggio, la Marini è stata eliminata, pur restando in gioco sull'ultima spiaggia, Playa Destierro.

Ma lo scontro è stato tutto tra Valeria e Lara Sajen, un alterco che in Spagna sta facendo il giro dei social. La Sajen, cantante e attrice spagnola, ha rimproverato alla Marini di non aver coperto in modo appropriato i suoi bisogni corporali. E da lì in poi, il diluvio. Lara Sajen ha tentato di discutere con Valeria, ma lei ha rifiutato il confronto iniziando a cantare e facendo finta di non ascoltare. Per questo la cantante spagnola ha perso la calma bollando come maleducata la Marini.

"Non ti permettere, stai mentendo", ha replicato stizzita la Marini quando è stata accusata di aver sporcato nei pressi del bagno. E Lara da par suo ha replicato: "Vai, vecchia pazza". E ancora, la Marini: "Non ti azzardare a offendermi un’altra volta. Stai zitta, ma basta. Calmati. Sono finite le tue bugie". E ancora, Valeriona nazionale ha rincarato: "Tu mi hai detto vecchia pazza ma guardati tu e ora guarda il mio corpo, guardalo! Tu sai solo parlare male delle persone". E lo scontro continua.

