Isola dei Famosi, "Ilary Blasi resta ma sarà rivoluzione". Lo share latita? Mediaset, ecco il piano: le indiscrezioni

L’Isola dei Famosi si sta avviando alla conclusione: stasera, lunedì 31 maggio, andrà in onda su Canale 5 la semifinale condotta ovviamente da Ilary Blasi, semifinale al termine della quale si scoprirà quali saranno gli altri concorrenti finalisti, dopo che la scorsa settimana hanno ottenuto il pass Andrea Cerioli e Ignazio Moser. A rischio eliminazione sono invece Isolde Kostner e Matteo Diamante, che però avrebbero l’ultimissima possibilità su Cayo Paloma (attualmente occupata da Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti) per rimanere in gioco fino alla fine.

In studio torneranno Francesca Lodo e Emmanuela Tittocchia per un bilancio delle loro esperienze da naufraghe. Nel frattempo Dandolo su Oggi ha iniziato a lanciare qualche indiscrezione sul futuro del reality: “L’ultima edizione de L’isola dei famosi - scrive - ha avuto risultati buoni ma non esaltanti. A salvare il reality la frizzante e irriverente conduzione di Ilary Blasi a fronte di un gruppo di naufraghi per la maggior parte poco noti e non molto ematici con il grande pubblico. A Cologno Monzese si mormora che il prossimo anno il format con al comando sempre Ilary subirà una vera e propria rivoluzione. Di cosa si tratta?”.

Indiscrezioni che alimentano la curiosità dei fan dell’Isola, che rappresentano comunque una schiera nutrita, dato che il programma viaggia stabilmente tra il 17 e il 18 per cento a livello di share. Mediaset però si aspettava qualcosa in più, anche se un cast obiettivamente debole - con i migliori usciti per ritiro forzato a inizio reality - ha un po’ frenato gli ascolti.

