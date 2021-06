Oggi è un altro giorno, l'ex prof sorprende Enrico Letta: "Tua madre si lamentava per i voti. E io...", ciò che non sapevamo sul leader Pd

01 giugno 2021 a

Enrico Letta è stato ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1, dove Serena Bortone gli ha riservato una sorpresa molto particolare. A un certo punto, infatti, un’inviata è intervenuta in collegamento da Pisa e non era sola: con lei c’era la vecchia professoressa di scienze del segretario del Pd, il quale l’ha subito riconosciuta. “Era un bravo ragazzo - ha dichiarato l’insegnante in pensione - non è che si impegnasse molto… ma riusciva comunque ad avere 7”.

Letta è apparso subito molto divertito e ha ammesso le sue défaillance scolastiche: “Non andavo benissimo in scienze. Capivo poco e studiavo poco, ma alcuni argomenti mi affascinavano”. Poi la professoressa ha svelato un piccolo aneddoto: “Tua mamma si lamentava per i voti, io le risposi che avrei voluto avere io un figlio così, che invece di andare in giro andava a fare politica”. Nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone, Letta ha parlato soprattutto della sua vita politica in rapporto ai figli e alla sua famiglia: “La riservatezza è una forma di rispetto nei confronti dei miei familiari, soprattutto di mia moglie e dei miei figli”.

Dopo aver sottolineato che avere un ruolo pubblico porta “solo danno e nessun vantaggio”, il segretario del Pd ha dichiarato che “non mi sognerei mai di usare i figli o la famiglia per dare messaggi politici”. Infine ha svelato un retroscena: “Accompagnavo i figli a scuola anche quando ero premier, perché mi piaceva, e una volta che lo dissi a Emma Bonino, ministro nel mio governo, mi fece un cazziatone dicendomi che ero il tipico maschio italiano che, siccome fa una cosa, lo deve dire a tutti”.

