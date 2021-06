DiMartedì,  Barbara Gallavotti sugli avvistamenti degli extraterrestri: "Spesso sono solo illusioni o effetti ottici"

02 giugno 2021 a

La presenza degli extraterrestri non è da escludere ma Barbara Gallavotti frena. La biologa, ospite a Dimartedì nella puntata del primo giugno, ha ammesso: "Che lassù ci siano forme di vita diverse dalla nostra è molto probabile, ma sono lontane anni luce. Sul nostro pianeta i primi a comparire sono stati i batteri, abbiamo scoperto di avere a che fare anche con i microbi". Da qui l'amara conclusione ai strenui sostenitori dell'esistenza degli Ufo: "Tra l'identificare oggetti volanti e affermare che esistono gli extraterrestri ce ne vuole. Spesso gli avvistamenti si sono dimostrati solo illusioni o effetti ottici".

Un'affermazione che si pone in contrasto con quanto sostenuto dagli Stati Uniti. Con il collezionarsi di avvistamenti misteriosi, il Pentagono ha deciso di mettere a punto un programma segreto sulle loro apparizioni. A giorni sarà infatti il Dipartimento della Difesa a svelare la loro esistenza. Non a caso il Pentagono ha considerato autentico un filmato girato nel 2019 da una nave della Marina militare americana al largo della California. Nel video si vedono marinai che osservano fino a nove Ufo che girano sulla nave a tutta velocità. "Santo cielo, stanno andando veloci", si sente dire da uno dei marines. E sarebbe proprio questa l'ennesima prova che i terrestri non sono soli.

Chiusa la parentesi extraterrestri, nel salotto di La7 di Giovanni Floris si è parlato di coronavirus. Anche qui la Gallavotti ha le idee chiare: "Quando un virus infetta le nostre cellule libera il proprio patrimonio genetico e ne prende il controllo; la cellula reagisce allertando il sistema immunitario ma con il nuovo coronavirus questo meccanismo non funziona bene". Insomma, ancora una volta il messaggio arriva diretto: il Covid-19 non è da sottovalutare.

