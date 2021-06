Nina Moric, un impensabile ritorno a Mediaset? "Programma di punta", i rumors sulla croata

03 giugno 2021 a

a

a

Nina Moric sarebbe pronta a tornare in televisione, tra l’altro in un programma di punta di Mediaset. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, dove Alberto Dandolo ha associato l’ex compagna di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta infatti lavorando alla sua terza edizione consecutiva, dopo il successo ottenuto con l’ultima, che ha viaggiato attorno al 20 per cento di share per mesi: un risultato notevole per Canale 5, soprattutto alla luce del doppio appuntamento settimanale.

Miriana Trevisan, "la firma è vicina": un clamoroso ritorno in tv? Indiscrezioni: ecco chi la marca stretta

“Si sussurra che la showgirl possa presto tornare in tv come personaggio di punta di un noto programma. Che si tratti del GF Vip? Ah saperlo”, ha scritto Dandolo sul settimanale Oggi. Sono ormai diversi mesi che Nina Moric non compare in trasmissioni televisive: “Al momento si sta dedicando unicamente al suo amatissimo figlio Carlos Maria”, ma secondo Dandolo sarebbe pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Per ora non si sa altro, se non che potrebbe comparire in un programma di punta di Mediaset.

Alfonso Signorini sparito dalla televisione, ecco cosa c'è dietro: "Dopo tanti mesi..."

Inoltre secondo altre indiscrezioni quest’anno saranno almeno 20 i concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip: in questi giorni sarebbero state provinate Miriana Trevisan e Arisa, ma in lizza ci sarebbe anche Justine Mattera. Come sempre durante l’estate il totonomi impazzisce: bisognerà pazientare un po’ prima di sapere chi realmente varcherà la famosa porta rossa.

Alfonso Signorini, indiscrezioni sul prossimo GfVip: colpo stellare, è già un trionfo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.