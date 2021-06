Michele Merlo, "leucemia fulminante colpa del vaccino. Faceva lo spiritoso": l'orrore novax contro l'ex cantante di Amici

05 giugno 2021 a

a

a

Neanche dinanzi alla sofferenza di un ragazzo di 28 anni che è stato colpito da una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa riesce a placare le follie complottiste dei no-vax. Michele Merlo, in arte Mike Bird, è un cantante che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5. La famiglia del ragazzo ha fatto sapere che adesso è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Mike Bird di Amici in rianimazione, l'ultimo terrificante messaggio: "Mi esplode". Cosa stava succedendo dentro il suo corpo | Guarda

La notizia ha sconvolto tutti i fan del cantante e di Amici: si sono sprecati i messaggi, anche di altri protagonisti del talent show, di incoraggiamento a Michele Merlo. Il quale però è stato incredibilmente preso di mira dai no-vax, incapaci di rispettare un momento del genere: con la loro solita “perspicacia”, sono andati a ripescare video e post pubblicati da Merlo sui social in cui prende in giro tutte le più comuni teorie complottistiche sui vaccini. “Faceva anche lo spiritoso”, è uno dei commenti orrendi di un no-vax, secondo cui quanto accaduto al cantante è riconducibile al vaccino.

"Angosciato e impotente": dramma Amici, Riki in lacrime per l'ex rivale Mike Bird in rianimazione

Siamo ben oltre la follia, anche perché non è noto se il ragazzo sia stato realmente vaccinato o no: di certo c’era solo l’ironia che faceva contro chi pensa che l’inoculazione sia il male. L’ultimo post di Merlo era stato pubblicato su Instagram lo scorso 2 giugno: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Il cantante di Amici in rianimazione. Una storia sconvolgente: la causa della sua emorragia cerebrale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.