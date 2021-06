L'Eredità, cala il sipario per Flavio Insinna: su Rai 1 ecco Marco Liorni. E a settembre... gli ultimi rumors

07 giugno 2021 a

Si è chiusa ieri, domenica 6 giugno, la terza edizione de L'Eredità, il fortunato quiz preserale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Tuttavia, già si parla della possibile ripresa del programma a settembre. Durante la pausa estiva, intanto, sarà Marco Liorni a prendere il posto del collega con Reazione a Catena. E proprio questa trasmissione di solito occupa quasi tutto il mese di settembre. Ecco perché negli ultimi anni L’Eredità è sempre iniziata sul finire del mese. Secondo il sito Lanostratv.it, Insinna potrebbe tornare sul piccolo schermo lunedì 27 settembre.

Nonostante la fine del quiz, Flavio Insinna non resterà fuori dal mondo televisivo quest'estate. Anzi, a luglio e ad agosto condurrà Il pranzo è servito, un vecchio gioco - andato in onda negli anni 80 e 90 sulle reti Mediaset - pronto a tornare in onda dopo molti anni dall’ultima edizione, in una versione moderna. Sarà possibile vedere la trasmissione dal lunedì al venerdì alle 14.00 su Rai 1 a partire dal 28 giugno. Insinna, comunque, ha già chiarito in una recente intervista che il format non sarà uguale alla versione originale.

Tornando a L'Eredità, invece, lo storico programma di Rai 1 compirà 20 anni l'estate prossima, nel 2022: la primissima puntata, infatti, è andata in onda lunedì 1 agosto 2002, con Amadeus conduttore. Sperimentato con successo per tutto il mese di agosto, il quiz dal settembre successivo entrò ufficialmente nel palinsesto della rete.

