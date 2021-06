Striscia la notizia, Mario Draghi e la frase rubata fuori da Palazzo Chigi: "Letta? Nessuno, appunto"

07 giugno 2021 a

Il finto Mario Draghi di Striscia la Notizia continua a muoversi con circospezione, cercando di tenere in piedi il governo, tra un incontro con Matteo Salvini e il caos dei Cinque Stelle. Il premier, impersonato come sempre da Dario Ballantini si sfoga con Gianluca Rizzo e Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, Piero Fassino del PD, Massimiliano Romeo della Lega, ma dimentica Enrico Letta e, anzi, se gli viene ricordato che non ha visto Letta, fa finta di nulla. Anzi lore prendi bonariamente in giro.

Dario Ballantini ha creato il nuovo personaggio per la particolare occasione politica: da quando Mario Draghi è stato chiamato a guidare il governo il trasformista di Striscia si è adoperato per interpretare un nuovo personaggio. Mario Draghi viene imitato, anche da Maurizio Crozza.

Ma anche Neri Marcorè ha imitato il premier negli studi DiMartedì, e anche Andrea Perroni, abile nel cogliere il vero tic del Professore, ossia la pronuncia ‘strascicata’ di determinate parole. “Un po’ conte Max”, scherza Perroni, che a Tv Talk non ha avuto bisogno di cambiare i propri connotati per strappare una risata collettiva. Dario Ballantini ha anche il merito di aver imitato il predecessore di Mario Draghi, il premier Giuseppe Conte. Che però ha abbandonato dopo le dimissione da premier da parte dell'avvocato del popolo.

