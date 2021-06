Striscia la Notizia, Mario Draghi e la frase rubata: "Conte seduto in Parlamento? No, solo in ginocchio"

05 giugno 2021 a

Dario Ballantini ha vestito i panni di Mario Draghi per Striscia la Notizia, commentando in chiave ironica con alcuni politici la questione dei posti ai ristoranti. Non solo, perché l’imitatore del presidente del consiglio ha risposto anche all’ex ministro della Finanza tedesco: “Insiste a mandarmi avvertimenti sul debito italiano. Sento di potergli rispondere: ma fatti una vita”. Dopo la stoccata “europea”, Ballantini-Draghi ha poi incrociato per le strade di Roma diversi parlamentari.

A partire da Simone Baldelli di Forza Italia: “Lei ha capito se al tavolo bisogna stare in quattro o no? Intendo quello dei ristoranti, perché a quello del governo mi siedo solo io”. Poi l’imitatore del presidente del Consiglio ha intercettato il senatore Gianluca Perilli del Movimento 5 Stelle, con il quale si è lasciato andare ad una battuta parecchio pungente: “Mi hanno riferito che c’è il rischio che Conte entri in Parlamento. Non può stare seduto lì, davanti a me può stare solo in ginocchio sui ceci”.

Ballantini-Draghi ne ha avuto anche per la Rai: “Scusate - ha esordito fermando una giornalista del servizio pubblico - ho saputo che il dottor Pinuccio di Striscia la Notizia intende candidarsi. Vorrei sconsigliarglielo finché è in tempo, fateglielo sapere, mi raccomando”. Infine l’imitatore del premier si è fermato con Gennaro Migliore di Italia Viva: “Salvini ha portato i fiori alla Gruber, gli viene più facile la dichiarazione d’amore che quella dei redditi con il suo commercialista”.

