Striscia la Notizia, Vera Gemma e quelle trasparenze supersexy. Come si è presentata in studio da Ilary Blasi

Il trionfo di trasparenze di Vera Gemma in studio al Grande Fratello Vip ha lasciato tutti esterreffatti: una mise super-sexy e trasparente dove si intravedeva di tutto. La scena è finita anche nella rubrica Moda Caustica di Striscia la Notizia il tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Una Vera Gemma sorprendente che è finita al primo posto nella speciale classifica del programma.

Vera Gemma è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga, uscita dal reality, ha raccontato che quando ha dato alla luce suo figlio Maximus sperava che fosse bello, poiché la bellezza, spiega Vera Gemma rende la vita un po’ più facile. Questa considerazione, deriva dal fatto che Vera fin da ragazzina si è confrontata con la bellezza di suo padre Giuliano Gemma, non sentendosi però all’altezza. “Non mi sentivo abbastanza bella, mi portavo dentro una sensazione di inadeguatezza”, ha spiegato.

Vera Gemma ha poi ricordato, recentemente, di quando ha saputo della morte del padre. Era il 2013 e si trovava a Los Angeles, dove viveva insieme a suo figlio Maximus e al suo compagno Henry. Proprio la storia d’amore con il padre di Maximus, è naufragata subito dopo il tragico evento. Il dolore per la morte di Giuliano Gemma, ha portato Vera a mettere la sua vita in discussione, desiderosa di tornare a vivere in Italia per poter sentire più vicina a sé la presenza di suo padre. “È stato un momento drammatico”, ha ammesso.

