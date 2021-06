DiMartedì, Giuseppe Conte: “Grillini rissosi. Da me Giarrusso e Morra…”, imbarazzato da Myrta Merlino

08 giugno 2021 a

Giuseppe Conte ha scelto DiMartedì per il suo ritorno televisivo dopo circa quattro mesi. Nella trasmissione di Giovanni Floris l’ex presidente del Consiglio ha prima avuto il tempo per parlare a ruota libera della sua (doppia) esperienza alla guida del governo e di come intende affrontare la leadership del Movimento 5 Stelle, dopodiché ha risposto alle domande di Alessandro Sallusti, Myrta Merlino e Luciano Fontana.

A metterlo in difficoltà è stata soprattutto la conduttrice de L’aria che tira: “È un sacco di tempo che non la vediamo in giro. Tutti l’hanno sottovalutata all’inizio, la definivano il burattino di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poi è riuscito a fare cose abbastanza incredibili, come passare da un governo all’altro. Però lei adesso si troverà a guidare i grillini che sono rissosi, stanno sempre a litigare… Stamattina da me c’erano Giarrusso e Morra, litigano sempre e su tutto. E non mi dica che non è vero. Lei è stato un grande campione della mediazione, però adesso il suo mestiere è un altro: deve dirci chi è e cosa vuole fare”.

Poi la Merlino ha ricordato la triste pagina della caccia ai responsabili, alla quale Conte ha risposto sulla difensiva con un’altra domanda: “Se c’è una forza politica con il 2 per cento che la vuole far cadere, lei cosa fa? Sono andato in Parlamento, ho illustrato la situazione, chiesto se ci fosse qualche parlamentare che volesse essere responsabile. Tra loro c’era anche Liliana Segre, che mi ha chiamato la sera prima per dire che sarebbe venuta a votare”.

