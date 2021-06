L'Aria Che Tira, Myrta Merlino e il dettaglio sotto la camicia ripreso dalle telecamere: tutti spiazzati

10 giugno 2021 a

Myrta Merlino preferisce la comodità. La conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma del mattino di La7, in attesa della diretta ha pubblicato una serie di video per presentare ospiti e argomenti. Inevitabilmente però l'occhio è caduto sul look: elegante, anzi, elegantissimo sopra. Sotto però spunta un dettaglio mai visto prima: un paio di paffute e pelose ciabatte nere che nulla c'entravano con l'elegante pantalone beige e la camicetta di seta color aragosta. Una volta accesa la luce rossa delle telecamere, la Merlino ha indossato un tacco mozzafiato, che nulla ha a che vedere con le ciabatte.

Qualche settimana fa lo stesso. In quell'occasione la gaffe fu pizzicata da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. "Pubblicità", annunciava la Merlino. Ma ecco che immediatamente dopo, quando ancora la telecamera la riprendeva in campo largo, si è piegata in avanti, sotto al bancone da cui conduce. Per fare cosa? Per togliersi la scarpa con tacco e infilarsi una ciabatta. Insomma, per la Merlino la comodità viene prima di tutto.

D'altronde la conduttrice deve fare sempre i conti con l'impegnativo programma che conduce. Dove, spesso e volentieri, se ne vedono di ogni. L'ultima a infuriarsi è stata la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, che se l'è presa con Andrea Crisanti: "Sono fortemente contraria a tutto quello che lede la mia privacy e la mia libertà. Mi preoccupa molto che dobbiamo vivere tutti tracciati negli spostamenti. Per circolare in Italia basta la carta d'identità". Il riferimento è alla proposta dell'immunologo di Padova, che ha parlato di, "geolocalizzazione, da parte del cittadino, ogni volta che entra in un luogo pubblico, per avere la possibilità di avere sempre una fotografia aggiornata in caso di nuovi casi di contagio che si possano registrare in un luogo piuttosto che in un altro".

