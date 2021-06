Striscia la Notizia, "sembriamo un sexy shop". Sabrina Ferilli sconvolta da Maria De Filippi, cosa le si para davanti

12 giugno 2021 a

Altro appuntamento con la rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, nella puntata andata in onda il 10 giugno, fa un ripescaggio dal passato e si imbatte in Tu sì que vales, il programma che ha visto proprio Gerry Scotti tra i protagonisti. Questa volta però si parla di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due, assieme a Scotti appunto, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, sono messi alle strette e sfidati da un concorrente.

La prova? Modellare i palloncini. E proprio la regina di Mediaset se ne esce con una forma alquanto ambigua, tanto da essere notata subito dall'attrice: "Maria, metti via quel coso lì. Non vedi che ha quella forma?", chiede per poi proseguire: "Ah, ma lo devi lasciare a me? Lascia andare quella ca** di roba, fidati. È vergognoso". "Sembriamo un sexy shop", le fa eco Mammucari. Di sottofondo, per il programma di Antonio Ricci, il commento di Gerry: "Ci vuole estro e non badare troppo alla forma,... del palloncino" Sembriamo un sexy shop dice Mammucari.

Qualche settimana fa, protagonista della rubrica, era il Tg3. Il motivo? Un fuoriprogramma. "Diamo il buongiorno a Mariagrazia Lombardi dalla redazione di Bari", spiegava il conduttore per poi passare la linea alla collega che evidentemente non era pronta. "Ti ricordi pure tu che Alessandro Calabresi lo incontrai nei corridoi della sede di Potenza", si sentiva dire dall'altra parte. La giornalista infatti non era pronta e stava parlando di tutt'altro con qualcuno dietro le telecamere. Tempestivo l'intervento del conduttore: "Abbiamo qualche problema con il collegamento, ci dedichiamo alla rassegna stampa". Altro che problema tecnico, quella del tg era stata una gaffe a tutti gli effetti.

Qui il servizio integrale di Striscia la Notizia

