Oggi è un altro giorno, Anna Falchi e il fratello falciato da un'auto: "Ha perso la memoria", un racconto drammatico

Un toccante momento di televisione, quello andato in scena a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Nell'ultima puntata, quella in onda oggi, lunedì 14 giugno, ecco in studio Anna Falchi insieme al fratello Sauro, il quale da piccolino ebbe un tremendo incidente per il quale rischiò di morire. I due sono legatissimi e non ne fanno mistero.

Sauro ha anche parlato della sua famiglia, è padre infatti di tre figli: "Mi sono calato bene nel ruolo del padre: ho avuto un primo figlio, poi un altro e ancora un altro. Speravo di poter essere un bravo padre, visto che io non l'ho avuto", ha ricordato. Dunque, Anna Falchi parlando del fratello ha affermato: "È un papà bravissimo, se rinascessi vorrei avere un padre come lui". Dunque, l'attrice ha rivelato di essere sempre stata molto protettiva nei suoi confronti: "Sono forse stata più paterna io con lui perché sono la maggiore".

Quindi si è parlato del drammatico incidente subito da Sauro quando aveva 6 anni: stava attraversando la strada e un pirata lo ha travolto con l'auto facendolo volare per diversi metri. "Dopo l'impatto ha perso la memoria. Ho avuto veramente tanta paura, per questo siamo tanto uniti", ha ricordato Anna Falchi.

