Leone XIV, il primo Regina Coeli: in tv...

Certo, è appena stato eletto, predomina la curiosità di vederlo e, insomma, tanti sono i fattori, ma sta di fatto che la febbre da nuovo Papa non sembra arrestarsi, anzi, più passano i giorni e più pare che il pubblico sia in attesa di ciò che farà Prevost.

La platea dominante di Rai 1, lo sappiamo, è over 65, quindi un target maturo che ha toccato picchi del 40%, ma tengono anche i 35/45 anni col 30%. Sicuramente la fascia meno forte è quella degli adolescenti che però si è potuta accontentare frazionando l’evento in parte sui social e in parte seguendolo dai nuovi device (20mila utenti).