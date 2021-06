Storie Italiane, la cannonata di Serena Bortone: "Quelli mi fanno ridere", i colleghi nel mirino

14 giugno 2021 a

Serena Bortone, ospite a Storie Italiane su Rai 1 e intervistata da Eleonora Daniele, parla di alcuni colleghi. In particolare, la conduttrice di Oggi e un altro giorno, fa riferimento a coloro che negano di provare interesse per i numeri degli ascolti, affermando: “Mi fanno ridere i colleghi che dicono che i numeri degli ascolti non gli interessano”. Secondo Serena Bortone tutti i conduttori chi più e chi meno prestano attenzione all’andamento degli ascolti, sarebbe sciocco a suo parere il contrario.

Serena Bortone parla poi del suo passato, facendo riferimento al suo vissuto familiare: “Io mi porto un bagaglio di doveristica importante. Sono sempre stata una tosta…Mi sono sempre impegnata senza mai dimenticare un lato di follia. Sono sempre stata molto legata ai suoi genitori, che mi hanno insegnato il rispetto, la dignità, ma soprattutto a non avere pregiudizi, fondamentale quando mi approccio a degli ospiti per svolgere interviste”, afferma.

Eleonora Daniele, prima di salutare Serena Bortone le domanda quale possa essere il suo sogno. “Il mio sogno? Cerco di vivere nel presente…godiamoci quello che abbiamo”, afferma la conduttrice di Oggi è un altro giorno, ammettendo di non essere una persona che fa tanti progetti per il futuro, e che per il momento è molto felice di essere entrata a far parte della famiglia di Rai.

