Reazione a Catena, gaffe e imbarazzo in studio: "Parola che finisce in 'gna'". E il concorrente lo dice davvero

18 giugno 2021 a

a

a

Imbarazzo nello studio di Rai 1, dove Marco Liorni a Reazione a Catena si è trovato di fronte a una situazione particolare. Nella puntata di ieri, 17 giugno, si sono scontrate le campionesse Pignolette e i Coccodrilli. I due team dovevano indovinare una parola di cinque lettere che finisce con "gna". Le hanno provate davvero tutte: "Lagna, legna, fogna…". Ma niente, fino a quando uno del trio de I Coccodrilli se n'è uscito con la parola "cagna".

"Ma è lui". Reazione a Catena, lo riconoscete? Il concorrente tutt'altro che sconosciuto spiazza anche il pubblico

Il conduttore ha sì fatto finta di nulla, ma i telespettatori si sono scatenati: "Ho appena acceso e ho sentito quella parola..." oppure "Voglio sperare che stiano mostrando i concorrenti peggiori per poi crescere di livello nelle prossime puntate". La parola infatti non era altro che "pigna". Punto aggiudicato dalle campionesse che sono arrivate alla fine con 19.250 euro ma, all’ultimo step, hanno perso tutto.

"Cosa ha addosso": Reazione a catena, attenzione a questo concorrente. Il dettaglio che sconvolge il pubblico

Qualche puntata fa il pubblico del programma si era scatenato rivedendo sul piccolo schermo Gabriele, ex concorrente ampiamente conosciuto a Reazione a Catena. "Ma è tornato Gabriele con le sue camicie", ha scritto qualcuno mentre un altro gli ha fatto eco: "Che personaggio". Stupito anche Liorni: "Ma è lui". Gabriele si era fatto conoscere, oltre che per la bravura, anche per i suoi look eccentrici. Ed è stato proprio il look a portare bene ai Blabla, che sono riusciti ad arrivare in semifinale. La squadra lombarda non è però riuscita a indovinare l'ultima parola. Insomma, nella trasmissione di Liorni se ne vedono di ogni tutte le sere, tanto da garantire al conduttore un grande successo.

"Lui al Festival di Sanremo? Cosa penso": Reazione a Catena, la bomba di Marco Liorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.