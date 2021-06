Uomini e Donne, orrore contro Anna Munafò: "Guardate quanto è grassa", chi è la bestia

26 giugno 2021 a

Orrore contro Anna Munafò, famosa ex tronista di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5. Anna ha raccontato di essere stata vittima di body shaming per aver preso peso durante la gravidanza. L'episodio spiacevole è accaduto durante un aperitivo quando è finita al centro dell'attenzione di una persona che "ha chiamato gli amici per fargli notare quanto fossi ingrassata".

"Dopo la gravidanza ho preso 31 chili", ha annunciato in un’intervista a Uomini e donne, "poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell'aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c'era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena. Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona".

Anna Munafò tornerebbe in tv solo per l’Isola dei Famosi: "Oggi sono una donna che si sveglia intorno alle 6,30, prepara da mangiare a suo figlio, sistema la casa e alle 8,30 va in negozio. Ho un mobilificio e adesso ne sto aprendo uno nuovo molto, molto grande. La mia vita è concentrata su mio figlio e sul lavoro" e "l'unica cosa che farei in tv è L'isola dei famosi. Mi piace rischiare, mi piace l'avventura" e "se il reality è come lo vediamo in tv", conclude l'ex tronista, "se hanno solo il riso e devono procurarsi da mangiare, significherebbe per me mettermi alla prova".

