Striscia la Notizia, "ecco chi sono le due nuove Veline": la firma di Maria De Filippi? Nomi pesantissimi

28 giugno 2021 a

a

a

Striscia la Notizia ha trovato le sue nuove due veline. Non c’è ancora l’ufficialità, ma l’indiscrezione arriva da Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Nelle anticipazioni pubblicate su Instagram si vede una copertina che annuncia l’arrivo di due ex ballerine di Amici al tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Si tratta di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti: dovrebbero essere loro a prendere il posto dal prossimo settembre lasciato vacante da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia.

"Ci sto riflettendo". Il dramma sentimentale della Velina: la vita presto stravolta?

Tra l’altro anche Shaila proveniva da Amici, talent sempre amatissimo dal pubblico: l’ultima edizione ha riscosso un enorme successo in termini di ascolti. Quindi entrambe le nuove veline dovrebbero provenire dalla scuola creata da Maria De Filippi: non sarà semplice far dimenticare Shaila e Mikaela, che comunque hanno rivestito il ruolo di veline per quasi quattro anni. Sono state la coppia più longeva nella storia di Striscia la Notizia.

"Decisa la nuova coppia". Capito chi finisce dietro al bancone di 'Striscia'? Ecco i due big

Il tg satirico di Canale 5 era abituato a cambiare molto più di frequente le proprie veline, ma con il tempo le modalità di scelta sono cambiare: ora sembra che siano pronte a sbarcare Ravagnani e Pelegatti. La prima aveva preso parte ad Amici 19, arrivando anche al Serale, la seconda invece aveva partecipato alla sedicesima edizione.

"La prossima velina". Cosa sanno Shaila e Mikaela: Striscia, ribaltone sconcertante?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.