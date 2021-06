Chiofalo-Drusilla Gucci, la coppia con t'aspetti: ecco dove li hanno "pizzicati"

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

Si tratta di un colpo di scena. Davvero Chiofalo e Drusilla Gucci stanno insieme? Si tratterebbe, da indiscrezioni, solo di un'amicizia speciale. Nulla di più. Ma in queste ore la notizia inizia a circolare sui vari siti.

L’ex naufraga della quindicesima edizione del popolare reality show L’Isola dei famosi avrebbe incontrato - usiamo il condizionale - Chiofalo (che, tra l'altro, viaggerebbe spedito verso Uomini e donne).



Ci sono alcune indiscrezioni che non sfuggono ai più attenti. Innanzitutto, un beauty-case apparso nelle storie di Chiofalo: sembrerebbe proprio quello dell'ex naufraga. Ma potrebbe trattarsi semplicemente di una casualità. Chiofalo, qualche anno fa, è tornato alla ribalta per la sua storia con Selvaggia Roma (tutto poi è finito nel peggiore dei modi quando si sono mollati). Francesco, fortissimo sui social, ha ritrovato il sorriso con la Fiordelisi. Però, anche questa storia è fintia male. Ora Chiofalo, che sembra sia in Turchia, è pronto a ritrovare il sorriso con Drusilla? A quanto pare ci dovrebbe essere anche la madre dell'ex naufraga: presentazioni in grande stile. Se tutto fosse vero, allora, la voce sull'arrivo di Chiofalo sul trono di Maria sarebbe cancellata. Un altro colpo di scena improvviso.



In Honduras, durante l'isola, la Gucci aveva stretto amicizia con Awed. Tanto feeling e nessuna scintilla. Per lei l'esperienza all'isola dei famosi è stata devastante: ha chiesto ai telespettatori di andare via. E infatti al televoto è uscita proprio lei. Ora mette palla al centro con Chiofalo: colpo di fulmine o amicizia? Lo capiremo nelle prossime ore.

