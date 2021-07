Il pranzo è servito, raptus-Flavio Insinna: "Non ti permettere mai più", il concorrente massacrato su Rai 1

01 luglio 2021 a

"Non ti permettere mai più": Flavio Insinna ha "rimproverato" un concorrente a Il Pranzo è servito, il remake dello storico programma condotto da Corrado. La trasmissione, in onda alle 14 su Rai 1, è già alla sua terza puntata. Il campione per il secondo giorno consecutivo era Franco. Ed è proprio contro di lui che si è scagliato il conduttore. In maniera ironica ovviamente.

A far infuriare Insinna è stata l'eccessiva bravura del concorrente, che ha indovinato al primo colpo il personaggio misterioso della giornata. Il gioco, infatti, consiste nell'indovinare un volto noto attraverso una lunga serie di indizi. Il primo "aiutino" consisteva in una foto di Frank Sinatra. Inaspettatamente, però, Franco ha indovinato subito, rendendo inutili gli altri indizi: "È Raffaella Carrà. Ha interpretato un film con Frank Sinatra, Il colonnello Von Ryan".

A quel punto il conduttore l'ha bacchettato: "Non ti permettere mai più di indovinare subito. Noi ci eravamo preparati tutta la notte con mille indizi, c'erano anche i fagioli. Hai fatto piangere Ginevra". Il riferimento è alla collega Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e donne, che conduce insieme a lui il programma di Rai 1. Tante le risate in studio. Franco, alla fine, si è confermato campione e tornerà a giocare anche nella prossima puntata.

