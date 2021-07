Francesca Fialdini durissima contro Mara Venier: "In teoria lavoriamo per la stessa azienda, le starò sulle balle". Rissa in Rai, cosa c'è dietro

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

a

a

Acque agitate in Rai. Francesca Fialdini, che conduce Da noi... a ruota libera - format domenicale - si scaglia contro Mara Venier, che la precede nel palinsesto della domenica su Rai 1 con Domenica In. "E' un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone - dice a Che Tv Fa -. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L'ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa".

"Avevo 12 anni, come mi trovò in camera mia mamma". Achille Lauro-choc, Venier di sasso

Nessuna risposta da parte della Venier, almeno per ora, che si gode la fine del suo programma domenicale (ricordiamo che dà la linea proprio alla Fialdini). Ma come mai ci sarebbe un po' di freddezza tra le due donne di Rai 1? Mistero. Ma queste frasi fanno calare il gelo in viale Mazzini.

"Me l'hai rubato". Mara Venier fa calare il gelo con la Autieri: poi la corsa dietro le quinte, di chi è la "colpa"

Sappiamo, da indiscrezioni, di un amico in comune come Alberto Matano, che sarebbe molto legato a Mara Venier e Francesca Fialdini. Questo, però, non basta a compromettere un rapporto che appare quasi del tutto inesistente. "Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo - ha concluso la Fialdini -. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero", tuona. Una vera cannonata che sicuramente non piacere alla Venier.

"Sorride, mi guarda, spero non capisca". Francesco Nuti, dramma infinito: la testimonianza straziante di Giovanni Veronesi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.