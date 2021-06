Mara Venier, 15esimo anniversario di nozze: ecco cosa le ha regalato il marito Nicola. Ma davvero?

28 giugno 2021 a

Mara Venier e il marito Nicola Carraro festeggiano il 15° anniversario di matrimonio. Il 28 giugno 2006 la coppia è convolata a nozze dopo sei anni di fidanzamento. Per celebrare le famose nozze di cristallo Mara Venier e Nicola Carraro si sono scambiati reciproche dediche d’amore su Instagram. “Buon anniversario amore mio… 15 anni oggi, saranno 21 a settembre… chi l’avrebbe detto”, ha scritto la presentatrice. “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di fidanzamento. Fa 21, siamo maggiorenni”, ha invece fatto sapere Nicola Carraro, ex produttore cinematografico oggi in pensione. Il padre di Gerò – ex compagno di Simona Ventura – ha ovviamente omaggiato la sua signora con un romantico regalo.

Per il 15° anniversario di matrimonio ha così ricevuto 101 rose rosse. Una tradizione che si ripete di anno in anno e che la conduttrice di Domenica In ha voluto condividere sui social network. Mara Venier. La 70enne ha avuto dei problemi ai denti dopo un impianto messo male. È stato necessario un secondo intervento che ha portato la Venier a perdere la sensibilità e a rischiare la paralisi. Nonostante ciò la Venier non ha mollato ed è tornata in tv per condurre le ultime due puntate di Domenica In.

Considerati gli ottimi ascolti la Rai ha già confermato la presenza di Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In, in partenza a settembre. Mara Venier e l’ex produttore cinematografico si sono conosciuti ad una cena organizzata dalla comune amica Melania Rizzoli. Entrambi hanno dei divorzi alle spalle. Nicola Carrato è stato sposato dal 1963 al 1980 con la principessa, recentemente scomparsa, Andonella Colonna.

