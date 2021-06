Domenica In, Mara Venier: “Me l'hai rubato”. Gelo con Serena Autieri, poi la corsa dietro le quinte

27 giugno 2021 a

Serena Autieri è stata l’ultima ospite di questa edizione di Domenica In, che si prepara ad andare in vacanza e a tornare per la prossima stagione, che vedrà ancora Mara Venier al timone. D’altronde i risultati sono assolutamente dalla sua parte: la Rai sarà soltanto contenta di continuare a puntare su di lei, che è a tutti gli effetti un volto storico di viale Mazzini e non solo. Per quanto riguarda la Autieri, da domani mattina sarà in onda su Rai1 con Dedicato.

“Questo programma parlerà di sentimenti, per dire grazia a qualcuno che ci ha aiutato nella vita”, ha spiegato l’attrice partenopea. “È una bella idea, sarebbe stata bella anche per Domenica In”, si è congratulata la Venier. “È stata un’idea del direttore Stefano Coletta”, ha svelato la Autieri, suscitando l’ironia della conduttrice: “È un’idea del direttore? Non lo sapevo. Direttore, ma l’hai dato alla mattina di Rai1, poteva essere una bella idea per noi”.

Dopo la battuta ironica, la Venier è corsa dietro le quinte ad abbracciare proprio Coletta. Poi è tornata al centro dello studio e si è rivolta così alla Autieri: “Me l’hai rubato! Se va bene, te lo rubo”. Infine la ‘zia’ Mara si è presa un momento per i ringraziamenti: “Sono molto felice di aver fatto questa edizione, voglio dire grazie a tutti. Questa è stata l’edizione più difficile che ho fatto. Ma a settembre sono ancora qua”.

