Pier Silvio Berlusconi "non sapeva nulla": soldi, le indiscrezioni sul "tradimento" di Alessia Marcuzzi

L'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset è di quelli che fanno molto rumore. D'altronde stiamo parlando di una professionista amata e rispettata dai telespettatori. La sua scelta è stata commentata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, quella 2021-22.

"Ho grandissimo affetto nei suoi confronti - si legge su TvBlog - è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è ritrovata senza un prodotto".

Altri dettagli sono stati aggiunti dal sempre ben informato Davide Maggio: "Fra Mediaset e Alessia Marcuzzi? Divorzio per motivi economici. Le era stato proposto di fare 'Scene da un matrimonio' e lei ha chiesto troppi soldi, è ciò che ci ha detto Pier Silvio durante la conferenza stampa. Pare che non sapesse dell'addio a Mediaset, lo ha appreso anche lui dai social". Dove la Marcuzzi aveva annunciato, dopo 25 anni a Cologno Monzese, la decisione di "prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti".

