Veronica Gentili, super promozione da Mediaset: non solo "Stasera Italia", l'offertissima arrivata

Veronica Gentili promossa. La conduttrice di Stasera Italia non sostituirà solo Barbara Palombelli nel weekend di Stasera Italia, ma avrà anche un programma tutto suo. La sorpresa è arrivata nel giorno in cui Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato i palinsesti per la prossima stagione estiva. Vedremo la Gentili in prima serata con un appuntamento interamente dedicato all'all’attualità. Il programma si chiamerà Buoni o Cattivi e sarà condotta dal volto di Rete 4. La trasmissione andrà in onda di martedì, lasciando poi spazio a Le Iene, non più condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: al loro posto ci saranno altre “iene” pescate all’interno della squadra di Davide Parenti.

Una decisione presa dopo l'addio della Marcuzzi che ha annunciato di voler lasciare Mediaset dopo ben 25 anni. "Dopo 25 anni in Mediaset – ha scritto sui social – ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni".

Una decisione che ha spiazzato lo stesso Berlusconi, ignaro di quanto potesse accadere. "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti - ha commentato subito dopo Pier Silvio sulla conduttrice - è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è ritrovata senza un prodotto".

