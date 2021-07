Ballando con le Stelle, la scelta pericolosissima di Milly Carlucci: chi spunta tra i giudici, sarà il caos?

10 luglio 2021 a

Il 16 ottobre torna sugli schermi di Rai Uno Ballando con le stelle. Milly Carlucci sta lavorando alla sedicesima edizione e avrebbe messo gli occhi su Morgan come concorrente per la prossima edizione e, secondo quanto riportato dal sito TPI, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro fra il cantante e la produzione del programma. L’incontro, giudicato evidentemente positivo da entrambe le parti, dovrebbe rendere Morgan il primo concorrente della nuova edizione.

L’artista tornerebbe nello show di Rai 1 dopo la partecipazione nel 2017, arrivata in seguito alla plateale uscita di scena da Amici. Prima di quella puntata si creò una grande attesa per capire quello che Morgan avrebbe fatto in scena, ma alla fine il cantautore propose al pubblico dell’ammiraglia Rai una “lezione” sulla storia del valzer.

Se realmente Morgan prenderà parte a Ballando con le stelle, sarà la prima volta che parteciperà ad un talent show da concorrente e non da giurato o coach, dopo le sette edizioni dietro il bancone di X Factor e l’esperienza sopracitata ad Amici e a The Voice of Italy nel 2019. Un cruccio della Carlucci rimarrà, invece, la scomparsa della Carrà. "Ho il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte Ballando con le stelle", ha confidato Milly che a poche ore dopo la scomparsa di Raffaella e infine ha anche lanciato la proposta di intitolare a lei lo stesso Auditorium Rai di Piazza de Bosis, a Roma.

