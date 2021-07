Tg di La7, gaffe per Paolo Celata: manda in onda il servizio con le "fanciulle in tanga" e lui reagisce così

13 luglio 2021 a

Piccola distrazione per Paolo Celata. Il conduttore del telegiornale delle venti su La7 si è lasciato andare senza volerlo. A raccontare quanto sarebbe accaduto nella serata di sabato, 10 luglio, è Il Tempo che arriva addirittura ad ammettere che il conduttore "merita un applauso". Il motivo? Un servizio.

Più nel dettaglio un servizio sulle vacanze, dove le immagini mostrano sempre spiagge "popolate da avvenenti fanciulle, vestite (si fa per dire) di minuscoli tanga che mostravano quelli che Tinto Brass ha sempre definito come 'perfetti globi gemellari'". Ed è proprio al rientro in studio che Celata viene mostrato attentissimo, preso dal servizio e dai "panorami".

Qualche tempo fa il conduttore si era reso protagonista di una gaffe su Silvio Berlusconi: "Silvio Berlusconi compie trent… ehm, scusate, gli piacerebbe. Ottantatré anni", si era subito corretto il giornalista stava lanciando il servizio sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia secondo cui "Lega e fascisti li ho fatti entrare io nel governo, li ho legittimati". Insomma, Celata non è nuovo a piccoli scivoloni. Anche se preferisce glissarli con una battuta a una risata. D'altronde, è il rimedio infallibile per evitare il peggio, soprattutto se si è in tv davanti a tutta Italia.

