In Onda, Concita De Gregorio a Katia Serra: "La interrompevano sempre". Euro 2020, raggelante smentita in diretta

Una polemica inventata di sana pianta quella di Concita De Gregorio a In Onda. Ospite del programma di La7 nella puntata del 13 luglio Katia Serra, la telecronista Rai di Italia-Inghilterra. "La sua voce l’abbiamo sentita troppo poco, chiederemo a Katia Serra di dirci quello che non le hanno fatto dire in tv l’altro giorno", ha detto la conduttrice prima del lancio della pubblicità. La Serra è stata la seconda voce, al fianco di Stefano Bizzotto, dopo che la coppia "titolare" di Rai1 formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro è stata bloccata a causa del Covid.

Nonostante questo però la telecronista non ha di certo evitato di dire la sua. Anche se evidentemente non la pensa così la De Gregorio: "Soffrivo moltissimo, la interrompevano continuamente ed è una condizione che conosco molto bene. Vorrei che dicesse qui quello che non è riuscita a dire, una cosa che durante la telecronaca non ha potuto dire".

Non si è fatta attendere la stoccata: "Ringrazio chi mi ha dato questa possibilità. In quella partita era più opportuno che a parlare fossero le immagini e le gesta, è stata una mia scelta", ha replicato a quel punto la Serra mentre la De Gregorio insisteva. "Sono stata fortunata a stare lì - ha voluto chiudere una volta per tutte la polemica la telecronista - e ad avere il privilegio di spiegare la partita, perché a raccontarla ci ha pensato Bizzotto. I ruoli sono differenti e ognuno fa il suo". Insomma, nessuno scandalo o maltrattamento come invece voleva far credere la spalla di David Parenzo.

