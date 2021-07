Dedicato, volano stracci tra Serena Autieri e Ivan Zazzaroni su Rai 1: "Mi vuoi provocare?", "Non è bello quello che dici"

16 luglio 2021 a

Un siparietto ironico quello che c'è stato tra Serena Autieri e Ivan Zazzaroni durante Dedicato, il programma mattutino dell'estate di Rai 1 condotto proprio dall'attrice napoletana. Oggi il direttore del Corriere dello Sport è stato ospite della trasmissione per parlare della vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra agli Europei. "Per la prima volta abbiamo sentito un allenatore parlare di gioia e divertimento e non di tensione. Ha creato un gruppo", ha detto il giornalista riferendosi a Roberto Mancini e al suo modo autentico e schietto di stare vicino ai suoi giocatori.

Zazzaroni, poi, ha preso ad esempio alcune delle parole pronunciate dal ct della Nazionale nel corso del primo allenamento pre Europei: "Nel documentario che ti sei persa - ha detto a Serena Autieri in maniera scherzosa - Roberto dice ai giocatori di divertirsi". A quel punto, allora, la conduttrice ha replicato con tono ironico: "Ma tu che ne sai che me lo sono perso? Mi vuoi provocare?".

Poi il botta e risposta scherzoso tra i due. L'Autieri, imitando la voce di Ballando con le Stelle, ha chiamato il giornalista con l'accento anglosassone: "Ivan Zazzaroni...". Il direttore allora, con grande autoironia, ha risposto: "Non è bello che dopo 40 anni di carriera giornalistica, venga ricordato come giudice di ballo...". Terminato il siparietto, si è tornati a parlare del trionfo azzurro.

