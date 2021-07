Amici, Santo Giuliano "in arresto cardiaco" 5 giorni dopo il vaccino anti Covid. Il suo dramma a soli 33 anni

23 luglio 2021 a

Anni fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di ballerino. E da quel momento in poi è diventato un ballerino affermato. Stiamo parlando di Santo Giuliano. Questi giorni però è finito in ospedale in arresto cardiaco dopo la prima dose del vaccino anti – Covid. E’ stato lui stesso a rivelarlo in un lungo video pubblicato su Instagram: “A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco…”, ha postato.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di aver avuto la certezza che proprio per via del vaccino ha avuto questi problemi cardiaci che avrebbero potuto costargli la vita: “Hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore e tutto questo è dovuto al vaccino…”. Il ballerino dopo aver rivelato di essere andato in arresto cardiaco dopo aver fatto la prima dose del vaccino anti – Covid, ha poi tenuto a rassicurare tutti i suoi follower sul suo stato di salute attuale: “Volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo…”.

Al momento l’ex concorrente di Amici è a Dubai. Difatti quest’ultimo ha rivelato di aver fatto il vaccino per motivi lavorativi che l’hanno portato a esibirsi nel Paese arabo: “Mi trovo a Dubai per lavoro e per il lavoro che sto facendo mi è stato chiesto di fare il vaccino…”. Santo Giuliano si è poi commosso rivelando che per un secondo si è sentito praticamente morto: “Sono morto per un secondo…” Successivamente non ha fatto mistero che se l’è vista brutta e che l’hanno ripreso per i capelli: “Ce l’hanno fatta a riprendermi…” L’ex concorrente di Amici però ha poi voluto puntualizzare di non essere affatto contro la campagna vaccinale.

