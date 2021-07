Grande Fratello Vip, ricordate Patrizia Mirigliani? Per la prossima edizione... colpaccio-Signorini

30 luglio 2021 a

La prossima edizione del Grande Fratello Vip è in fase di "costruzione", ma già si conoscono alcuni dei volti noti pronti a varcare la famosa porta rossa. Uno di questi è Nicola Pisu, figlio dell'erede di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Di loro, in realtà, si era già parlato circa un anno fa, quando la Mirigliani confessò: "Ho denunciato mio figlio per salvarlo". Parole che accesero i riflettori su Nicola e sulla sua storia di tossicodipendenza.

Adesso, però, i problemi di droga sembrano essere ormai alle spalle. E non è tutto: perché per Pisu si apriranno presto anche le porte della televisione, come era già stato anticipato da Davide Maggio in una diretta su Instagram. Nicola, infatti, sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del GfVip di Alfonso Signorini. La rinascita del 32enne sembra essere iniziata proprio con la denuncia della madre.

Ma come mai una madre dovrebbe denunciare un figlio? La Mirigliani era esausta per una situazione che si protraeva da quando lui aveva 18 anni. Per questo scelse di optare per una decisione così drastica. In quel momento è iniziato un percorso terapeutico. “Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Oggi mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito quanto fossi disperata“, ha detto Patrizia lo scorso gennaio in un'intervista a Verissimo. Soltanto due settimane fa, comunque, sarebbero venute meno tutte le restrizioni alle quali Nicola era sottoposto.

