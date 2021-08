Il pranzo è servito, Flavio Insinna: "Sono neri...", il gesto del concorrente che scatena il caos in Rai

06 agosto 2021 a

a

a

Un concorrente de Il pranzo è servito, la trasmissione condotta da Flavio Insinna su Rai 1, si è reso protagonista di un siparietto inaspettato. Nella puntata del programma andata in onda oggi si sono sfidati il campione Francesco e lo sfidante Maikol. Proprio quest'ultimo ha fatto parlare di sé. Durante il gioco delle canzoni interrotte, infatti, Maikol ha battuto il campione indovinandone due su due. A quel punto sarebbe stato inutile fare la terza manche. Tuttavia, è subito arrivata la proposta inaspettata del neo concorrente: "Facciamola lo stesso, è bello questo gioco".

"Ciao, sono io...". La telefonata in diretta che sconvolge Flavio Insinna: agguato su Rai 1

Il conduttore, allora, dopo un primo momento di incredulità, è scoppiato a ridere e ha dato la sua approvazione: "Sì, facciamola, la canzone è 'Sole, cuore, amore'. Gli autori sono neri perché l'avrebbero potuta usare domani, invece stasera devono lavorare", ha detto ironicamente Insinna.

"Ti ho smascherata". Il pranzo è servito, la campionessa imbroglia: interviene Insinna

E non è tutto. Insinna infatti ci ha preso gusto e quindi ha continuato divertito: "Ti dirò di più. Nel gioco delle foto dei vip da bambini, quando hai detto sbagliando Fausto Leali, in realtà sarebbe stata la foto successiva se ci fossimo arrivati. Quindi hai spoilerato anche questa. Gli autori sono furiosi, stasera devono rifare il copione per domani". Tutti hanno riso in studio. E alla fine è stato proprio Maikol a spuntarla.

"Ho un mancamento", tutta colpa di questa telefonata: Flavio Insinna travolto così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.