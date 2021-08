Vite al limite e poi finite: partecipi a questo reality? Sei spacciato: "Non ha resistito", altro dramma

07 agosto 2021 a

Aveva appena 30 anni. Aveva raccontato il suo percorso a Vite al limite, il reality show americano che segue il dimagrimento di persone fortemente obese. Gina Marie Krasley, ex partecipante al programma televisivo trasmesso in Italia da Real Time, è morta nella sua casa di Tuckerton, nel New Jersey, attestandosi come l’ottava protagonista della serie (su centinaia di episodi) a non farcela.

Krasley, seguita dal Dottor Nowzaradan, aveva raccontato che la sua lotta con i chili di troppo era cominciata da bambina, "dopo aver subito abusi fisici e verbali da parte del padre. Il cibo era diventato un conforto in cui rifugiarsi e un po’ alla volta l’aveva portata a una condizione di obesità patologica che aveva messo a dura prova la sua salute e, negli anni successivi, anche la relazione con la moglie Beth. Krasley aveva cominciato il programma pesando 275 chili ed era arrivata alla fine, dopo 12 mesi, scendendo a 252 chili", rivela il Corriere della Sera.

Dopo la partecipazione al reality, la donna aveva acquisito una certa notorietà anche tramite i social network, utilizzando TikTok per raccontare il suo amore per la danza, condividere le sue coreografie. Il suo sogno, ha ricordato la famiglia nel dare la notizia della morte, era infatti quello di aprire una scuola di danza per bambini con esigenze speciali. Le cause della morte di Gina Krasley non sono state rese note, ma le persone che partecipano a Vite al limite spesso compromettono il sistema cardio-circolatorio. Krasley è l’ottava persona a non farcela, durante o dopo il percorso di dimagrimento del programma.

Altri protagonisti abbandonano il programma perché non riescono a sottostare alla dieta ferrea e al drastico cambio di abitudini, molti altri, invece, riescono a dimagrire e vengono sottoposti a un intervento di bypass gastrico. Il programma tv, che negli Stati Uniti si chiama «My 600-lb Life», va in onda dal 2012 e ha dato vita a due spin off: «Vite al limite e poi», che segue i pazienti dopo l’intervento gastrico per verificare che continuino i progressi, e «Skin Tight» («La mia nuova pelle») in cui in un momento ancora successivo i pazienti dimagriti vengono sottoposti all’operazione di rimozione della pelle in eccesso.

