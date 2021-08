Antonella Clerici, voci inquietanti dalla Rai: perché il 13 settembre potrebbe non tornare in onda

18 agosto 2021 a

Il 13 settembre riprenderanno i programmi di punta in casa Rai: ritorneranno sul piccolo schermo Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e il riconfermato Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma anche Unomattina, che probabilmente sarà riaffidato a Marco Frittella e a Monica Giandotti. Alberto Matano con La vita in diretta, invece, tornerà in onda con un giorno di ritardo rispetto agli altri.

Tutti questi programmi però rischiano di saltare e non andare in onda. Come spiegato dal sito di Davide Maggio, infatti, c’è il rischio che nel giorno del debutto di queste trasmissioni avvenga qualche imprevisto spiacevole, dal momento che in una nota della Rai si parla di uno sciopero previsto proprio per il 13 settembre. "Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche", si legge nella nota.

Partirà un po' più tardi nella prossima stagione L'Eredità di Flavio Insinna, ora rimpiazzato da Reazione a Catena condotto da Marco Liorni. Insinna, infatti, tornerà sul piccolo schermo due settimane dopo rispetto a tutti gli altri. Resta ancora da capire, invece, quale sarà la data d’inizio dell’ultimo programma del daytime, ovvero I Soliti Ignoti di Amadeus.

