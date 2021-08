Federica Panicucci furibonda per la decisione Mediaset. L'indiscrezione-bomba: "Ha avuto un mancamento"

21 agosto 2021 a

a

a

Mediaset dopo l'analisi dei dati di ascolto della rete ammiraglia ha deciso che il programma Morning news su Canale5 venga prolungato nei palinsesti del Biscione. Insomma, grazie agli ottimi risultati ottenuti da Simona Branchetti e dagli autori, il programma, che doveva concludersi il 3 settembre sarà prolungato di due settimane. Pare che nel momento in cui sia stata comunicata la decisione a Federica Panicucci, teorica titolare della conduzione autunnale, riporta Il Tempo, "quest' ultima abbia avuto una sorta di mancamento".

Mediaset, la decisione a pochi giorni dalla ripresa: stop alla Panicucci, terremoto nei palinsesti

Del resto, "che non la prendesse bene, per chi un po' la conosce, era più che prevedibile. Qualcuno dice fosse furibonda. Qualcuno suggerisce malignamente che fosse proprio quello, l'obiettivo dei vertici", scrive il giornale diretto da Franco Bechis.

Lutto a Mediaset, addio a Nino D'Agata: a 65 anni se ne va l'indimenticabile voce dei Simpson

Una puntata di Morning news, che di media veleggia sul 15%, costa non più di tre mila euro. Poca roba per un colosso come Mediaset che è abituato a spendere di solito dieci volte di più. Pare anche che ora molti direttori si contendano la "scoperta" della Branchetti. "L'ho voluta io"; "No, l'ho scelta io"; "Io l'ho inventata". "Per qualche dirigente la fortuna esiste per davvero. Come si potrebbe altrimenti spiegare, il successo ottenuto dagli altri?", conclude l'articolo del Tempo.

"Strada, altro miracolato da Berlusconi". Soldi, pesante rivelazione di Bisignani: ecco la vera storia dietro Emergency

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.