Guendalina Tavassi: l'ex marito e la sua verità sulla fine del matrimonio: "Eesta in silenzio che fai più bella figura”

Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore dopo la rottura con il marito Umberto D’Aponte. L’ex marito dell’influencer romana nelle scorse ore ha fatto chiarezza sulla storia su Instagram. “Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”. Così ha riposto verso chi ha sostenuto che abbia tradito la Tavassi e che abbia una compagna segreta. D’altra parte, nei giorni scorsi, D’Aponte aveva già risposto sul tema ‘cuore occupato’. In alcune Stories Instagram aveva chiarito di essere single, aggiungendo che prima che finisse il matrimonio temeva la solitudine.

"Una cosa schifosa", Guendalina Tavassi, la verità sui sui video intimi: "Così me li hanno rubati"

“Sto bene oggi”, ha affermato l’uomo, Inoltre, a chi gli ha domandato se fosse pronto per vivere un nuovo amore, ha risposto che non c’è un momento in cui si è pronti oppure no. “Quando una ti prende la ‘capa’, che ci vuoi fare?”, ha detto. D'Aponte, però per ora, non ha trovato colei che le ha fatto perdere la testa.

"Non ho mandato giù un episodio". Tavassi e D'Aponte al capolinea: il "dramma" in casa, cosa c'è dietro la separazione

Per quel che invece riguarda la nuova relazione dell’ex moglie (da poco è uscita allo scoperto con l’imprenditore Federico Perna) bocca cucita e zero dichiarazioni. Restano anche private le cause profonde che hanno portato il matrimonio con Guendalina al capolinea. D'Aponte e la stessa Tavassi non ne hanno parlato e D'Aponte però ha voluto mettere una pietra sopra sulle tante dichiarazioni sulla sua vita privata e su una nuova compagna.

