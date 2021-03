Guendalina Tavassi, cosa c'è dietro la separazione da Umberto D'Aponte: "Non ho mandato giù un episodio"

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

La storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte è al capolinea. Lei stessa, giorni fa, è tornata a parlare di una loro “separazione in casa”. Ora Guendalina rompe il silenzio. E dice: “A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto”. Cosa sarà successo tra loro? Mistero. Poi la Tavassi continua così: “Pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo.

Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa (vedi San Valentino) ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù”. La loro vita di coppia era scandita da alti e bassi. “Si litiga e si fa pace! Ma ad un certo punto, se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva! Perché si è stanchi e perché la vita è una e bisogna cercare di essere più sereni possibili. – riporta biccy – Se non ve ne avevamo mai parlato fino ad ora era perché comunque tra alti e bassi si provava a continuare assieme e quindi non era una cosa definitiva. Non metto in dubbio l’amore che Umberto prova per me ma ho bisogno ora di pensare alla mia serenità e a quella dei nostri figli. Lo so che capirete!”.

