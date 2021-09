Amici, cosa si lascia sfuggire Alessandra Celentano: "Maria, prendilo", spifferato il nuovo prof di ballo

02 settembre 2021 a

C’è grande attesa per il ritorno di Amici, anticipato addirittura a settembre. La nuova edizione promette di portare con sé alcune novità importanti, innanzitutto nel cast degli insegnanti. Non è infatti andata a buon fine la trattativa per il rinnovo di Arisa, che ha quindi lasciato il suo ruolo, assegnato tra l’altro alla collega Lorella Cuccarini, con cui ha fatto squadra proprio l’anno scorso.

Nelle ultime settimane sono impazziti i rumors, riportati da tutti i siti specializzati ma mai confermati ufficialmente, secondo cui Raimondo Todaro potrebbe essere il volto nuovo tra i banchi dei professori di ballo. Sui social c’è già stato un siparietto tra l’ex di Ballando con le stelle e Alessandra Celentano, che è una colonna portante del programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

“Ho letto che a Raimondo Todaro farebbe piacere partecipare ad Amici - ha scritto la maestra su Twitter - anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe: Maria perché non prenderlo”. La replica non si è fatta attendere ed è arrivata tramite Instagram: “Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumature”.

