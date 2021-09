Grande Fratello Vip, arriva il no di Sandra Milo ad Alfonso Signorini: "Ecco perché"

02 settembre 2021 a

In questi ultimi mesi il nome di Sandra Milo è stato spesso e volentieri accostato alla prossima edizione del GF Vip. A smentire seccamente tutte queste voci ci ha pensato la stessa Sandra Milo in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Quest’ultima non ha fatto mistero di essere stata contatta dalla produzione del reality, ma di essere stata costretta a declinare l’invito di Alfonso Signorini per via di un altro impegno.

“Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale…". Sandra Milo ha comunque colto la palla al balzo per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i concorrenti che hanno accettato di mettersi alla prova al GF Vip 6: “Li seguirò…”. Successivamente la Milo ha parlato di questo nuovo progetto professionale.

E la popolare attrice, che è stata in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha rivelato che è una cosa legata al mondo televisivo, ma di non poter dare alcun tipo di anticipazione al momento: “E’ una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più…E’ tutto ancora top secret…” Sandra Milo ha comunque tenuto a precisare che sarà un’avventura stimolante e innovativa: “Non vedo l’ora!". Infine la Milo ha quindi confessato di non vivere male la vecchiaia, come tanti suoi coetanei: “Vale davvero la pena vivere, perchè la bellezza dell’esistenza alla fine supera i dolori…E’ l’amore che mi circonda a darmi la spinta…”, ha concluso.

