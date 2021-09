Gf Vip, rivolta contro Alfonso Signorini: "Toccato il punto più basso", chi fa entrare nella casa

06 settembre 2021 a

a

a

È stato ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip, la cui nuova edizione - la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini - partirà lunedì 13 settembre su Canale 5. C’è già chi storce il naso: a parte i soliti personaggi in cerca d’autore che non si capisce cosa abbiano fatto per essere considerati “Vip” e presi nella casa più spiata d’Italia, c’è un concorrente in particolare che ha fatto storcere il naso al popolo del web.

Gf Vip, un clamoroso due di picche scuote Mediaset: fuga di notizie, Signorini tradito per un altro programma

Si tratta di Tommaso Eletti, una sorta di bimbominkia tipo che per nostra sfortuna si è fatto conoscere nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island: era il ragazzetto fidanzato con una donna molto più grande di lui, che provava una gelosia morbosa ma che allo stesso tempo non si è fatto problemi a tradirla con una delle giovani tentatrici. Atteggiamenti e comportamenti deprecabili, quelli mostrati in Sardegna, che tra l’altro mal rappresentano una categoria di giovani che è molto meglio di così.

"Che strano, nessuno ci è riuscito". Dyane Mello, accusa-choc a Tommaso Zorzi: ha rubato?

La sensazione è che la sua esperienza al Gf Vip durerà quanto quella di un gatto in tangenziale: "toccato il punto più basso", si legge sui social da parte di utenti che mal lo hanno sopportato a Temptation Island. Tra l’altro a una settimana dall’inizio del reality arrivano già le prime segnalazioni. L’influencer Deianira Marzano è venuta a conoscenza del fatto che Eletti starebbe già facendo la conoscenza di una delle tre sorelle etiopi Hailé Selassié: staranno pensano a qualche strategia da attuare all’interno della casa?

Clamoroso colpaccio di Signorini: nella casa del Gf Vip entra Casalino, ora è ufficiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.